  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı İranlı yetkililerin kullandığı yakışıksız tutumu kınadı
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı İranlı yetkililerin kullandığı yakışıksız tutumu kınadı

"İran’a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:01:42 -
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı İranlı yetkililerin kullandığı yakışıksız tutumu kınadı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında bazı İranlı yetkililerin kullandığı "yakışıksız tutumu" kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran’a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez. Kendilerine karşı ambargo uygulayanlara gösteremedikleri tepkiyi Türkiye’ye yöneltenler iki ülke arasındaki ilişkilerin değerini anlayamayan haddini bilmezlerdir, yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’nın hainliğini yüzlerine baka baka söyledi! “Biz Türkiye ile gizli gizli anlaşmadık”
Dünya

Fransa’nın hainliğini yüzlerine baka baka söyledi! “Biz Türkiye ile gizli gizli anlaşmadık”

Fransa medyasına konuşan Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, “Türkiye ile yapılan askeri iş birliği, açık ve ilan edilmiş bir anlaşma..
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Bakan Soylu'dan
Aktüel

Bakan Soylu'dan "içki" açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yasağı hakkında "Sosyal mesafe..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay