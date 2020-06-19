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Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Genel Merkezineden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:44:05 -
TBMM Başkanı Şentop, Bahçeli görüşmesi sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından MHP Genel Merkezineden ayrıldı.


TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezineden ayrıldı. TBMM Başkanı Şentop’u, MHP Genel Başkanı Bahçeli uğurlarken, ikili açıklamada bulunmadı.

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