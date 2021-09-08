TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Başbakanı Kurz ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdürüyor.
Şentop, konferansın kapanış oturumu sonrasında düzenlenen resepsiyonda Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.