  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yeni transfer sakatlandı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Macaristanlı paraşütçü Niğde'de patates tarlasına düştü!
Avlanması yasak! İhlal edenlere para cezası uygulanacak
Gündem TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Başbakanı Kurz ile bir araya geldi
Gündem

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Başbakanı Kurz ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 20:36:00 -
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Başbakanı Kurz ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdürüyor.

Şentop, konferansın kapanış oturumu sonrasında düzenlenen resepsiyonda Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay