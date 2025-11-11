TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i kabul etti.
Gündem
