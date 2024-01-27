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Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn ve BAE'ye gidecek
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn ve BAE'ye gidecek

Yeniakit Publisher
2024-01-27 17:50:00 -
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn ve BAE'ye gidecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-31 Ocak'ta Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Bahreyn ve BAE ziyaretlerinde söz konusu ülkelerle ikili ve parlamentolar arası ilişkileri ele alması, küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kurtulmuş, yarın ilk olarak Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Bahreyn Şura Meclisi Başkanı Ali bin Saleh Al Saleh ve Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile görüşme gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife tarafından kabul edilmesi ve söz konusu kabulde küresel ve bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

BAE ZİYARETİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn ziyaretinin ardından geçeceği BAE'nin başkenti Abu Dabi'de de ilk olarak Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konsey'de BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ile görüşecek, onuruna verilecek davete katılacak.

Kurtulmuş'un, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından da kabul edilmesi karşılıklı görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

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