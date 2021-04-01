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Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Özgür Özel'e sert tepki: Pişman ederim!
Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Özgür Özel'e sert tepki: Pişman ederim!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Özgür Özel'in, "Koşa koşa Meclise gelmiş, boncuk boncuk terlemiş" şeklindeki yakışıksız sözlerine cevap verdi. Şentop, "O arkadaşa konuşurken aynaya bakmasını tavsiye ediyorum ne anlama geldiğini anlaması için. Meclis Başkanı olarak seviyeyi daha fazla düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi burada söylemek isterim. Pişman ederim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:08:00 - 2021-04-01 15:18:14
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Özgür Özel'e sert tepki: Pişman ederim!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair soruları cevapladı. Özellikle Şentop, Güvenlik Soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.

Şentop’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2015'te, 1978'te hüküm aynı olduğu için benzer şeylerle karşılaşılmış.

İhtilaf üzerine o zaman elektronik oylamaya geçilmesi gerek 1998'de alınmış kararlar da var. iç tüzük hükümler bunu gerektirir. İtiraz var mı yok mu? Budur. İtiraz olduğu o görüntülerde de var.

İtiraz olduğunda elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. İç tüzüğün 13. maddesine göre başkanlık divanına itiraz yapma hakkı var Başkanlık divanı toplanıp karar alıyor, Genel Kurul oyuna sunuyor. Genel Kurul yeniden oylama yapabiliyor.

3 Mart 2015'te HDP'li arkadaşların talebi üzerine Meclis Başkanı, Başkanlık Divanını aynı gün toplamış, karar verilmiş. Kısa zaman içinde toplandığı vaki. Burada arkadaşlar Meclis iradesi bağlamında tartışmalarını manipülatif olarak görüyorum.

Bugün başkanvekillerinin açıklamalarını da gördüm. HDP'nin 3 Mart 2015'te itirazı var, aynı gün toplanıp karara bağlanmış. Bütün partilerin böyle itirazları var. Anayasa ve iç tüzük Meclis Başkanı'na genel kurulu yönetme yetkisi veriyor. Meclis başkanvekilleri Meclis Başkanının yerine yönetir. Hangi toplantıyı ne zaman hangi başkanvekilinin yöneteceğine meclis başkanı karar verebilir.

Başkanvekillerinin yönettiği oturumlarla ilgili sorumluluk Meclis Başkanında olduğu için tartışma olduğunda tartışmaya dahil olmam normaldir.

Özgür Özel'e sert cevap

Şentop, Özgür Özel'in, "Koşa koşa Meclise gelmiş, boncuk boncuk terlemiş" şeklindeki yakışıksız sözlerine ilişkin de tokat gibi cevaplar verdi. Şentop şunları söyledi:

İç tüzüğe aykırı diyen vatandaşa toptancı usulüyle yanıt vermeyi uygun bulmuyorum. Meclis Başkanı koşarak gelmiş falan. Sıkıntı olduğunu fark ettiğimde koşa koşa giderim, bu benim görevimdir, görevimin gereğini de yaparım.

O arkadaşa konuşurken aynaya bakmasını tavsiye ediyorum ne anlama geldiğini anlaması için. Meclis Başkanı olarak seviyeyi daha fazla düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi burada söylemek isterim. Pişman ederim.

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Yorumlar

Hamza

Başkanım bu tipi tipiyi kaire almayın
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Gökbörü

Gece yarısı apar topar oylama yapıp oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar.  
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