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Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' hakkında açıklama
Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' hakkında açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 17:46:00 - 2021-06-17 18:25:52

10 bin dolar alan siyasetçi iddiası ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Soylu yazılı cevabını getirdi. Kastettiği isim Meclis'te değil. Konu adli makamlara intikal etti. Paylaşılan bir isim yok" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Şentop, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Şentop, "Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil" diyerek Bakan Soylu'nun henüz bir isim zikretmediğini söyledi.

"Mektupta paylaşılan bir isim yok" 

"Malumunuz bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu" diyerek Bakan Soylu'ya 27 Mayıs'ta bir mektup yazdığını hatırlatan Şentop, "Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan biri değildir diyor. Adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki aşaması adli çalışmalar kapsamında olacaktır. Mektupta paylaşılan bir isim yok" dedi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması için mektup yazmıştı.

 

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