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TBMM Başkanı Mustafa Şentop tokmakla buğday dövdü

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ‘Keşkek Şenliğine’ katıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop tokmakla buğday dövdü

Keşkek Şenliğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve çok sayıda davetli katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Vali Yıldırım ve Milletvekili Yel dibek taşının başına geçerek tokmakla buğday dövdü.

TBMM Başkanı Şentop tokmakla buğday dövdükten sonra ikram edilen Keşkekten yiyerek şenlikte yöresel kıyafet ve ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bayramın birinci günü Mescid-i Aksa'ya İsrail askerler orada bayram namazı için toplanan Müslümanlara saldırdı. Bu sadece çok yakın bir örnek. Bayramdan önce ve bayram sırasında dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere birçok mazlumun kanı akmakta, mazlumlar üzerindeki zulüm mekanizmaları devam etmekte. Dünyada bayrama çok müsait bir ortam yok. Vazifemiz bayram yapmakla beraber, bayramın manasını hatırlamak, bütün dünyada bayrama zemin teşkil edecek barış ve huzuru hakim kılacak anlayışı yaymak, yaygınlaştırmak. Türkiye bunun öncülüğünü yapıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun zamandır dünyada temel ilkeler üzerine oturan, bazı ilkeleri esas alan, barışı hedefleyen, kazan kazan sadece ben kazanayım değil birlikte hareket ettiğimiz toplumların beraber kazanacağı bir ortamın tesisi için Türkiye gayret gösteriyor. Geçtiğimiz yüz yılın bütün yapıları sona erdi. Dünyada barışı sağlayamadığı ortaya çıktı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere. Yeni bir dünyanın kurulacağı günleri yaşıyoruz. Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesinde yaşıyoruz. Türkiye burada kurucu aktör olarak gerek bölgesinde, gerek dünyada rol alabilecek güce erişmeye başladı. Bunun çok temel motivasyon unsuru var o da birlik ve beraberliğimiz. Biz millet olarak Türkiye esas olduğu zaman, Türkiye'ye bir saldırı olduğu zaman birlikte ve beraber hareket edebilen bir milletiz. Farklı siyasi görüşlerimiz var ama kritik noktalarda Türkiye'ye taarruz olduğu zaman birleşme potansiyeli var milletimizin. Bunu yakın zamanda 15 Temmuz'da gördük. Farklı görüşlerden insanlar meydanlara döküldüler, Türkiye'ye karşı suikast içerisinde olan, işgal teşebbüsü içinde olan anlayışı millet olarak bertaraf ettik. Türkiye bu birlik ve beraberliğiyle yeni kurulacak dünyanın en önemli sonuç alıcı, sonuç belirleyici aktörü olacak” 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
  1. Tekirdağ
  2. TBMM
  3. TBMM Başkanı
  4. Mustafa Şentop

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