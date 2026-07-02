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ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı! Şimdi gözler ikinci sürgünde

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AA Giriş Tarihi:

ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı! Şimdi gözler ikinci sürgünde

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) yaş çay hasat döneminin birinci sürgününü tamamladı. Kurum, ilk sürgünde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirdi.

#1
Foto - ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı! Şimdi gözler ikinci sürgünde

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yaş çay kampanyasının birinci sürgün döneminin 28 Haziran itibarıyla tamamlandığı, toplam 259 bin ton çay alındığı bildirildi.

#2
Foto - ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı! Şimdi gözler ikinci sürgünde

Sezon başlangıcında önceki yıllarda olduğu gibi çok düşük miktarda mubayaa olmasına rağmen kampanyanın önceden açıldığı ve bu sayede üreticilerin erkenden bahçelere girmesinin teşvik edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı! Şimdi gözler ikinci sürgünde

"20 Mayıs tarihinde başlattığımız kampanyamızda ilk gün 890 ton, sonraki günlerde ise ortalama bin ton gibi toplam kapasitemizin yalnızca yüzde 10'una denk gelen miktarda mubayaa yapılmış olup, tam kapasite kullanımımız ise ancak 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmiştir.

#4
Foto - ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı! Şimdi gözler ikinci sürgünde

ÇAYKUR olarak geçmişten gelen bilgi ve tecrübelerle hasat süreçlerini titizlikle takip edip, başta üreticilerimizin ihtiyaçları olmak üzere tüm unsurları göz önünde bulundurarak en uygun üretim takvimini oluşturmaktayız.

#5
Foto - ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı! Şimdi gözler ikinci sürgünde

Bundan sonraki sürgün ve kampanya dönemlerinde de bu hassasiyet korunmaya devam edilecektir."

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