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Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

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AA Giriş Tarihi:

Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 5,6 milyon lira azalarak 244,2 milyon liraya geriledi. Tüketici kredileri ise 3 trilyon 371 milyar liraya çıktı.

#1
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Haziran itibarıyla 312 milyar 754 milyon lira artarak 26 trilyon 224 milyar 538 milyon liradan 26 trilyon 537 milyar 292 milyon liraya yükseldi.

#2
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 416 milyar 860 milyon lira artarak 29 trilyon 851 milyar 709 milyon liradan 30 trilyon 268 milyar 569 milyon liraya çıktı.

#3
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 52 milyar 38 milyon lira artarak 3 trilyon 371 milyar 318 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 800 milyar 464 milyon lirası konut, 43 milyar 292 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 527 milyar 562 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

#4
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 39 milyar 663 milyon lira artarak 4 trilyon 139 milyar 34 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artışla 3 trilyon 216 milyar 933 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

#5
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 199 milyar 610 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 17 milyar 324 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

#6
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 901 milyon lira artışla 757 milyar 573 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 571 milyar 849 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

#7
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 32 milyon lira artarak 5 trilyon 753 milyar 402 milyon liraya yükseldi.

#8
Foto - Kur korumalı bakiyesi 5,6 milyon lira daha azaldı

KKM bakiyesi ise geçen hafta 5,6 milyon lira azalarak 244,2 milyon liraya düştü.

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