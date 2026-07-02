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Yerel Emniyet göz açtırmadı, ele geçirilenleri de sergiledi! İstanbul'da zehir tacirlerine geçit yok
Yerel

Emniyet göz açtırmadı, ele geçirilenleri de sergiledi! İstanbul'da zehir tacirlerine geçit yok

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Emniyet göz açtırmadı, ele geçirilenleri de sergiledi! İstanbul'da zehir tacirlerine geçit yok

İstanbul’da son iki haftada 80 torbacı yakalandı, ele geçirilen 1 ton uyuşturucu emniyette sergilendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin sergi yaptı. 15 ile 30 Haziran tarihleri arasında İstanbul genelinde ve Tekirdağ, Gümüşhane, Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalanırken, çeşitli türde toplam 1 ton 45 kilo uyuşturucu madde ve 173 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Farklı tarihlerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesi’nde sergilendi.

 

"Uyuşturucuya karşı savaş yapıyoruz"

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergilediği alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Maltepe ve Çekmeköy ilçelerimizde son 15 gün içerisinde yapmış olduğu operasyonlar sonucunda bir ton 45 kilogram uyuşturucu madde, 173 bin adet hap ve iki adet uzun namlulu silah ele geçirmiş; uyuşturucu operasyonlarının sonucunda 80 şahıs gözaltına alınmış, 20 adet şahıs tutuklanmış, 54 şahsın işlemleri halihazırda devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Torbacısından ele başına kadar, suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz. Uyuşturucuyla biz savaş yapıyoruz. Bu savaşımız sadece İstanbul adına değil, bütün insanlık adına sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan operasyonlarda yakalanan 80 şüpheliden 54’ünün polisteki ifade işlemleri devam ederken, geri kalan 26 şüphelinin ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi.

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