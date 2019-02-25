TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Binali Yıldırım, "Ben İstanbul’a güveniyorum. İstanbul beni ben yapan şehir. İstanbul’a çok güzel projelerimize, hizmetlerimize hazırız. Karar İstanbul’un kararıdır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Yıldırım, gelişinde kameralara el salladı, TBMM Başkanı Şentop, Yıldırım’ı kapıda karşıladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yaptılar.

TBMM Başkanı Şentop, kravat benzerliğine dikkat çeken gazeteciye, "Bir tesadüf. Başkanımızla çok süre birlikte çalışınca zevklerimizde benzeşme olmuş. Tebrik ziyaretiydi. kendisi siyasette büyüğümüz, abimiz. Çok şey öğrendik kendisinden. İstanbul’da başarısı için dua ediyoruz. Bir tebrik ziyaretiydi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Şentop’un 29. TBMM Başkanı olarak seçildiğini belirterek, Şentop’u tebrik etti. Yıldırım, bir gazetecinin ’Bundan sonra İstanbul’a gidiyorsunuz’ hatırlatma yapması üzerine, ’İstanbul’a gitmiştim’ cevabını verdi.

Yeni Başkana ne gibi tavsiyelerde bulunduğunu soran gazeteciye Yıldırım, "Başkan ne yapacağını biliyor zaten. Bekleyip, göreceksiniz. Parlamento’nun güçlenmesi için parlamenter diplomasinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için mutlaka hukukçu, bilim adamı olarak çok güzel katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Yapmak isteyip de yapamadıkları hakkında sorulan soruya ise Yıldırım, "Hayat devam ediyor, ihtiyaçlar da devam ediyor. Dolayısıyla değerli Başkanımız hem parlamentonun hem de milletin ihtiyacı olan yasaları en iyi şekilde gündeme getirecek, gereğini yapacaktır. Teknolojik bağımlılıkla ilgili bir meclis araştırma önergesi vermiştim. O çok fazla gündeme gelmiyor ama genlerimizin ve diğer yaş gruplarının önemli konusu haline gelmeye başladı. Teknolojinin faydalı tarafları var ama iş bağımlılığa dönüşünce fayda yerine zarar getiriyor. Bunun kapsamlı şekilde araştırılması ve sonuçlarının ortaya çıkarılması için önerge vermiştik. Diğer bir konu hayvan hakları ve hayvanların korunmasına yönelik çalışma. Bu konuda oluşturulacak komisyon çalışma yapacak, bunun yasası da çıkacaktır" diye cevap verdi.

Yıldırım geri dönmesine ilişkin soruya, "İnanmıyor musunuz? Durup durup soruyorsunuz? Allah hakkımızda hayırlısını versin. İstanbul için en iyisini yapmak için yola çıktık. Ben İstanbul’a güveniyorum. İstanbul beni ben yapan şehir. İstanbul’a çok güzel projelerimize, hizmetlerimize hazırız. Karar İstanbul’un kararıdır. İstanbul karar verdikten sonra bir saniye bile durmadan çok güzel işler başaracağız" dedi.