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Gündem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. tur oylamada 328 oy alarak yeniden başkan oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:33:00 - 2020-07-07 20:17:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçildi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

Diğer adayların oyları ise şu şekilde:

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51,

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı.

7 oy geçersiz sayıldı.

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Yorumlar

meleknur

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Ne önemi var

Kimin başkan olduğunun ne önemi var ki.. 23 nisanda devlet koltuğuna oturan çocukların bir önemi var mı..
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