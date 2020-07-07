TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. tur oylamada 328 oy alarak yeniden başkan oldu.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.
Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.
Diğer adayların oyları ise şu şekilde:
CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51,
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı.
7 oy geçersiz sayıldı.