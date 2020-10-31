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Aktüel TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(İzmir'deki deprem) İlk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikk
Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(İzmir'deki deprem) İlk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikk

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:08:44 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(İzmir'deki deprem) İlk anlardan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuza geçti, hızlıca buraya ulaştılar. Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikk
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