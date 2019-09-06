TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan Pakdemirli beraber traktör kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İTÜ Maslak Ayazağa Kampüsü'nde 2020'de seri üretimine geçilecek olan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan milli ve yerli prototip elektrikli traktörünü test etti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli traktörlerin çiftçinin yakıt maliyetini önemli ölçüde azaltacak. Bakan Pakdemirli ile traktöre binan Şentop, kampüs içerisinde birkaç kez tur attı.

45 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan, 45 dakikada şarj olan, 7 saat aralıksız çalışma ve 7 saatlik maliyetinin 20 lira olduğu öğrenilen elektrik traktörün bakım masrafının olmadığı öğrenildi.

KENT İÇİ KULLANIMA DA UYGUN

Ayrıca traktörün havayı kirletmediği, gürültüsünün az olduğu kapalı alan ve kent içi kullanıma uygun olduğu belirtildi. İlk etapta 10 bin adet traktörün 12 ila 18 ay sonunda üretilerek, çiftçinin kullanımına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.