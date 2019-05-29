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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilere iftar verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Demokrasimiz, hepimizin ortak çabasıyla inşa ettiğimiz bir kazanım olduğu gibi, hepimizin ortak hassasiyetle korunmasına ve gelişmesine gayret göstermemiz gereken bir değerdir" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:41
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilere iftar verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Demokrasimiz, hepimizin ortak çabasıyla inşa ettiğimiz bir kazanım olduğu gibi, hepimizin ortak hassasiyetle korunmasına ve gelişmesine gayret göstermemiz gereken bir değerdir" dedi.


Şentop, TBMM Tören Salonu’nda gazetecilerle iftar yemeğinde buluştu. Yemeğe, TBMM İdari Amirleri Orhan Yeğin ve Hasan Turan da katıldı. Şentop, yaptığı konuşmada, TBMM’nin Milli Mücadele’yi yöneten, yürüten ve sonuca ulaştıran bir merkez olduğunu hatırlatarak, TBMM’nin 143 yıllık parlamento geleneğimizin son ve en olgun halinin tecessüm ettiği mekan olduğunu ifade etti. Şentop, gazetecilere yönelik olarak, “Siyaseti ve siyasetçiyi eleştiren haberlerin, okurlar ve izleyiciler nazarında karşılığı olduğunu biliyoruz. Bu noktada, sizden ricam, eleştirilerinizi ve eleştirel haberlerinizi hepimizin ortak değeri olan Yüce Meclisin saygınlığına ve siyaset kurumunun itibarına halel getirmeden ifade etmenizdir. Doğru bilgiye ulaşmak konusunda iletişim sorunu çekilmeyen bir siyasetçi olarak bundan sonra da kapılarımın size her zaman açık olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım” ifadelerini kullandı.


Şentop, şöyle konuştu:


“Türkiye’nin birçok değeri yanında demokrasisi, sahip olmaktan en çok gurur duyduğumuz kazanımlarımızdandır. Türkiye, 170 yılı aşan seçim, 143 yıllık bir parlamento geleneğine sahip. Basın tarihimiz de aşağı yukarı aynı süreçte olgunlaşıp bugüne kadar gelmiştir. Dolayısıyla parlamento geleneğimizle basın geleneğimizin eş zamanlı oluştuğu söylenebilir. Bu bakımdan modern siyasetimiz ve basın hayatımız birçok bakımdan iç içedir. Demokrasimiz, hepimizin ortak çabasıyla inşa ettiğimiz bir kazanım olduğu gibi, hepimizin ortak hassasiyetle korunmasına ve gelişmesine gayret göstermemiz gereken bir değerdir. Bu konuda medyanın bugüne kadar gösterdiği çabayı elbette takdir ediyoruz. Fakat bundan sonrası için de üzerimize birçok görev düşmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi konusunda elinizden geleni yaptığınızı görmekten memnuniyet duyuyorum.”


15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşirken basın yayın organlarının demokrasiden yana takındıkları tavrın takdire şayan olduğunu ifade eden Şentop, “Şu an, Gazi Meclisin çatısı altındayız. Bu meclisin Gazi unvanı hem Milli Mücadelenin karargahı olması dolayısıyladır, hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin bombalarına maruz kalması sebebiyledir. Ve 15 Temmuz’un o karanlık gecesini aydınlatan demokratik tavrın, milli iradeyi esas alan direnişin önemli bir parçası olduğu için basın mensuplarımıza ve medyamıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Demokrasinin temeli, çok sesliliktir. Bu noktada, çok sesli ve özgür bir basının demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesi için son derece önemli bir işlev görür. Coğrafyamız başta olmak üzere dünyada gündemin çok hızlı değiştiği göz önüne alındığında, toplumumuzun doğru ve hızlı bir şekilde haberdar edilmesinin lüzumu ortaya çıkar. Bu konuda, basının yüklenmiş olduğu toplumu doğru bilgilendirme görevinin ne kadar değerli ve önemli olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.


2020 yılının da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüzüncü yılı olacağını hatırlatan Şentop, “Sadece milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı önemli. Bu sebeple önümüzdeki yılın ülkemiz, demokrasimiz ve özetle hepimiz için özel bir anlamı var. Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye’yi ve Türk milletini ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız” diye konuştu.


Öte yandan, gazetecilere iftarda mercimek çorba, kıymalı su böreği, hünkar beğendi, güllaç veya tel kadayıf ikram edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:41
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