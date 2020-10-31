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Aktüel TBMM Başkanı Mustafa Şentop enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti:
Aktüel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti:

"Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:40:24 -
TBMM Başkanı Mustafa Şentop enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti:

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Özel Tınaztepe Hastanesi'nde tedavisi devam eden Buse Hasyılmaz ve yakınlarıyla görüşen Şentop, Hasyılmaz'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden de Hasyılmaz'ın durumuna ilişkin bilgi alan Şentop, "Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli." ifadesini kullandı.

Şentop, hastanede tedavi gören diğer yaralıları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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