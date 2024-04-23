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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması!
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 14:50:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması!

TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu düzenleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun açılışında Genel Kurul'a hitap etti. Yeni anaya çalışmaları ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Öncelikli gündem asra uygun anayasa. Bu haftayı geride bırakıp partilerle yapacağımız temaslarla bu süreci başlatacağız" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bir kere daha altını çizerim ki TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne de selahiyetine de sahip. Bu meclis halkın verdiği oyların yüzlerin 95'ine sahip bir meclistir. Yeter ki doğru zeminlerde tartışmayı başaralım. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşı ile varacağı yöntemlerdir. Gerçekten sivil, darbelerin gölgelerinden kurtulmuş anayasa yapması Meclis'in boynunun borcudur. Öncelikli gündem asra uygun anayasa. Bu haftayı geride bırakıp partilerle yapacağımız temaslarla bu süreci başlatacağız. Her kurumun bu sürece katkı vermesini temenni ediyoruz.

İlk meclisten aldığımız ruhla güçlü bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Her yıl 23 Nisan'ı kutlamakla kalmayıp daha demokratik, daha üçlü Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz.

Gazze'de hayattan koparılan, açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'nin çocuklarını sevgi ile kucaklıyor Gazze şehitlerine de Allah'tan rahmet diliyoruz.

Başta Atatürk olan cumhuriyetimizin kurucularını yad ediyorum.
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