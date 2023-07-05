TBMM Başkanı Kurtulmuş Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi’yi kabul etti

TBMM Başkanlık Makamında gerçekleşen kabule konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Safadi’yi TBMM’de misafir etmekten mutlu olduğunu belirtti. Ürdün ve Türkiye’nin her alanda dostane ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, küresel ve bölgesel konular nedeniyle mevcut ilişkileri parlamentoların da desteği ile daha da ileri taşımak gerektiğini söyledi.

“İsrail'in izlediği işgalci politikalara karşı tedbir alınmalı”

Kurtulmuş özellikle Filistin’de yaşanan son olaylara atıfta bulunarak, İsrail’in izlediği işgalci politikalara karşı tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, “Ürdün Haşimi Krallığının, Filistin davasına desteğini; özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün korunması konusundaki vasilik sorumluluğunu fevkalade değerli ve önemli buluyoruz. Fakat İsrail’in yayılmacı politikalarını sınır tanımaz bir şekilde sürdürmesi, bölge barışını çok ciddi şekilde tehdit etmektedir. İsrail’in bu saldırganlıktan vazgeçirilmesi için uluslararası alanda çok ciddi tedbirlerin alınması şarttır. Başta bölge ülkeleri olmak üzere, İslam işbirliği Teşkilatı’nın çok daha sorumlu bir şekilde hareket etmesi zorunludur. Çünkü 1947’den bu yana bölgedeki tecrübe göstermiştir ki İsrail laftan ve Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlardan hiç etkilenmez. Onlarca BM kararları rağmen İsrail saldırgan politikaları sürdürmeye devam ediyor. Bunu önlemenin tek yolu İsrail karşısında güçlü bir siyasi birliğin ortaya konulmasıdır. En son Cenin kentindeki katliam içimizi kanatıyor. Şu ana kadar 10’un üzerinde şehit ve onlarca yaralı var ve bunların hepsi de sivil insanlar” dedi.

“Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail’in saldırılarının yanında işgali de sürdürdüğünü belirterek “Ayrıca sürekli yeni yerleşim yerlerinin açılması ve yerleşimcilerin Müslümanlara karşı yaptıkları zulümler artık had safhaya ulaşmıştır. Türkiye ve Ürdün ortak bir noktada duruyor. Bu sorunun çözülebilmesi için iki egemen devletin tam manasıyla teşekkül etmesidir. Sadece kağıt üzerinde bir Filistin devletinin var olması değil; aynı zamanda başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadele devam edecektir. Bir kez daha Filistin’de yaşanan bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum uluslararası camiayı bu katliama durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın içten selamlarını getirdi

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın içten selamlarını ilettiğini belirtti. Safadi, bu ziyaretler ile Türkiye ve Ürdün arasında koordinasyon ve istişare mekanizmasını daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı.

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