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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Aybüke Öğretmen’in anne babasını makamında ağırladı
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Aybüke Öğretmen’in anne babasını makamında ağırladı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 09:36:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehit Aybüke Öğretmen’in anne babasını makamında ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın anne ve babasını TBMM’deki makamında ağırladı.

22 Yaşında şehit olan Öğretmen Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın ve babası Sadık Yalçın’ı TBMM Başkanlık Makamında kabul eden Meclis Başkanı Kurtulmuş, “Allah rahmet eylesin, Şehit Aybüke Yalçın, milletimizin gönlünde zihninde; milletimizin istiklalinin, istikbalinin sembolü oldu. Allah sizleri ve bizleri cennetinde kavuştursun. O sizin evladınız idi artık hepimizin evladı oldu. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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