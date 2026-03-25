TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi”ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile bir araya geldi. Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi’nde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye ve Litvanya hükümetleri arasında var olan olumlu ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sunmak amacıyla parlamentolar arasındaki ilişkileri de ilerletmek gerektiğini vurguladı.

İKİLİ TİCARET HACMİNDE 1 MİLYAR DOLAR HEDEFİ AŞILDI

Bölgesel ve küresel gelişmelerin, enerji güvenliği ve bağlantısallık gibi kavramların önemini artırdığını belirten Kurtulmuş, bu anlayışla, bölge ve ötesindeki ulaştırma, iletişim ve enerji güzergahlarında aktif bir rol üstlenmeye çalıştıklarını söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya ile ikili ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefinin aşıldığını, bu artışın devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

AB ÜYELİK SÜRECİNE LİTVANYA’NIN DESTEĞİNİN SÜRMESİ TEMENNİSİ

Türkiye’nin AB üyelik sürecine Litvanya’nın desteğinin gelecek dönemde sürdürülmesi temennisini ifade eden Kurtulmuş, AB’ye tam üyeliğin, Türkiye’nin dış ilişkilerdeki ana hedeflerinden olduğunu kaydetti.

KURTULMUŞ, OLEKAS’I NATO PARLAMENTO BAŞKANLARI ZİRVESİ’NE DAVET ETTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas’ı 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da ev sahipliği yapacakları Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu’na ve 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’ne davet etti.

