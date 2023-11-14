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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş İP Genel Başkanı Akşener’i ziyaret etti
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş İP Genel Başkanı Akşener’i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-11-14 22:51:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş İP Genel Başkanı Akşener’i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener'e Meclis’teki makamına ziyarette bulundu.

İYİ Parti'nin Meclis Grubu’nda gerçekleşen ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener, “Gazi Meclisimizde parti grubumuzu ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a teşekkür ediyorum” diye yazdı.

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