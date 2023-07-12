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Siyaset TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan’da Şehitler Hyabanı ve Türk Şehitliğini ziyaret etti
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan’da Şehitler Hyabanı ve Türk Şehitliğini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-07-12 21:16:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan’da Şehitler Hyabanı ve Türk Şehitliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyeti, KKTC temaslarının ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de.

Bakü temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hiyaban’a giden TBMM Başkanı Kurtulmuş ve parlamento heyeti, Azerbaycan Kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in Anıt Mezarına çelenk bıraktı. Ardından Şehitler Hiyabanı ve Türk Şehitliğini de ziyaret eden Kurtulmuş, şehitlik özel defterini imzaladı.

Şehitlik ziyareti sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan’a yaptığını belirtti.

“Azerbaycan, Türkiye ve KKTC; bir millet üç devlet”

Azerbaycan’ın Türkiye’nin en önemli müttefiki olduğunu belirten Kurtulmuş “Azerbaycan, Türkiye ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ anlayışıyla hareket etmektedir ve bu anlayışıyla birbirine yakın üç ülkedir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’la olan ilişkisi, Kafkaslar ve Azerbaycan’la olan ilişkisi stratejik açıdan fevkalade önemlidir. Burada Azerbaycan’ın güçlü olması aynı şekilde KKTC’nin güçlü olması Türkiye’nin bölgesinde güçlü olması demektir. Türkiye bu sene cumhuriyetin ikinci asrına giriyor. Bu ikinci asırda Türkiye’nin ‘sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye’ inşa etme kararlılığı içerisinde olduğunu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bu anlamda Türkiye her alanda gücünü arttırarak, ilişkilerini kuvvetlendirerek, dost ve kardeş ülkelerle birlikte geleceğe doğru el ele, kol kola yürüyecektir” dedi.

“Türk devletleri ile olan ilişkilerimiz son derece önemli”

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne atıfta bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Bu bakımdan bu iki ziyaretin arka arkaya gelmiş olması ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesinde üye ülkeler ile birlikte müzakerelerde bulunurken, bizim burada KKTC’de ve Azerbaycan da bu seyahati yapmış olmamızın bir başka anlamı da var. Bu anlamda Türkiye, Türk devletleri ile olan ilişkilerini de son derece önemsemektedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye yüzyılı hedeflerine yürürken bizim ortak olarak geliştireceğimiz çalışma alanlarımızdan birisi de Türk cumhuriyetleri ile birlikte yapacağımız ortak çalışmalardır. Bugün Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev’i de ziyaret edeceğiz. Ardından Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ve Azerbaycan Başbakanı’nı ziyaret edeceğiz. Amacımız önümüzdeki dönemde Türk dünyasının dünya siyasetinde çok güçlü bir şekilde var olmasını temin etmek, her alanda iş birliklerimizi mükemmel düzeye çıkarabilmektir. Bunun da ötesinde bütün Kafkas ülkeleri ile birlikte Orta Asya ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ile birlikte hem bölgemizde barış ve esenliği tesis etmek, hem de güçlü bir Türk dünyasının inşasını için mücadele etmek boynumuzun borcudur. Umut ediyorum ki Azerbaycan ziyaretimiz Türk dünyası ilişkilerine katkı sunan bir ziyaret olacaktır” şeklinde konuştu.
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