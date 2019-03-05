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TBMM Başkanı ilk yurtdışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a yaptı.

05 Mart 2019 Salı 10:55
TBMM Başkanı ilk yurtdışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a yaptı.

 

Şentop, ziyaretinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yaptı. Şentop, ilk yurtdışı ziyaretlerini 5-6 Mart tarihlerinde gelenek olduğu üzere Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceklerini belirterek, "Siyasi gelenek olarak Türkiye’de Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanı seçimi sonrası Meclis Başkanımız ilk yurtdışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yapmaktadır. Bu geleceği devam ettiriyoruz, bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

 

Şentop, bu ziyarette TBMM Başkanvekili Levent Gök, Katip Üye İshak Gazel, Türkiye- KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’dan müteşekkil bir parlamenter heyetinin kendisine eşlik edeceğini kaydederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimizde Sayın Meclis Başkanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay ve Başbakan Sayın Tufan Erhürman ile bir araya gelerek, önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusunda atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklardır. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirleri ile Boğaz Şehitliği ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Azerbaycan ziyaretine ilişkin de bilgi veren Şentop, "Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Sayin Oktay Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Sayın Nevruz Memmedov ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ve bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca Sayın Meclis Başkanımız ve beraberindeki heyetin ziyaretleri kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıt mezarına ve Türk Şehitliği’ni de ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:55
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