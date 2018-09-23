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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan af açıklaması

TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2018 Pazar 12:07
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan af açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP'nin af teklifine ilişkin, "Bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecektir. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu teklif de aynı şekilde işlem görecektir" dedi.

Meclis Başkanı Yıldırım, Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. 

Yıldırım, "Yeni dönemde iç tüzüğün uyarlanması konusu var. Partilere yeni iç tüzükle ilgili tekliflerinizi TBMM'ye getirirseniz bir çalışma yapılabilir demiştim. Şuana kadar gelen bir teklif olmadı" dedi.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesi hakkında konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, "Enis Berberoğlu hakkında hukukçular tartışıyorlar. Verilen karardan sonra Berberoğlu tahliye edilmiştir, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi içinde devam edecektir" dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:07
  1. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  2. MHP

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