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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yapay zeka uygulamaları insanlığı korkutuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da isminin verildiği üniversitenin 2018-2019 akademik yılı açılış törenine katıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 19:52
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Yapay zeka uygulamaları insanlığı korkutuyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da isminin verildiği Binali Yıldırım Üniversitesi'nin akademik yılı açılış töreninde, yapay zeka uygulamalarının insanlığı korkuttuğunu belirterek, gelecekte pek çok insanın robotlarla arkadaşlık kuracağını söyledi. Yıldırım törenin ardındanelektrik ve güneş enerjisi ile çalışan aracı test etti. 

Yapay zeka insanlığı korkutuyor

Meclis Başkanı Yıldırım konuşmasının devamında; "Üniversitelerimiz hayatın gerçeklerini mutlaka yansıtmalıdır. Önceki birikimlerin tekrarı olan nakilcilik üniversite öğretiminin omurgası olamaz. İnsanlığın yüzlerce yıllık birikimiyle tekabül eden akıl üniversitelerin omurgasını teşkil etmelidir. Kendinizi yarınlara hazırlayın. Yarının dünyasında bilgiye dayalı işler daha çok geçerli olacak. Belki bugünkü mesleklerin pek çoğu yakın gelecekte tarihe karışacak. Hatta yapılan tahminlere göre önümüzdeki on yol içerisinde dünyada çalışanların yarısına yakını işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Dünya dijitalleşiyor. Yapay zeka uygulamaları şimdiden insanların gündeminde ve insanlığı korkutuyor. Belki gelecekte pek çok insan robotlarla arkadaşlık kuracak. "diye konuştu.

Öğrencilerin ürettiği elektrikle çalışan otomobili test etti

Yıldırım, buradaki programın ardından Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan elektrik ve güneş enerjisi ile 40 kilometre hız yapabilen aracı inceleyerek, sürüş testi yaptı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 19:52
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