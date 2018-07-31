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TBMM Başkanı Binali Yıldırım TÜSİAD heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'le aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da bulunduğu dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

31 Temmuz 2018 Salı 14:21
TBMM Başkanı Binali Yıldırım TÜSİAD heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'le aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da bulunduğu dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bilecik basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından, başkanlık makamı çıkışında yaptığı açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına, TBMM Başkanı Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini, görüşmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yıldırım'ın yeni dönemde Meclis'te yapılacak faaliyetlere ilişkin kendilerine bilgi verdiğini söyleyen Bilecik, görüşmede ayrıca iş dünyasının yeni dönemdeki ekonomiye dönük görüşleri, Amerika ile olan ilişkiler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fevkalade önemli"

Merkez Bankası'nın, enflasyon tahminine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Bilecik şunları dedi:

"TÜSİAD olarak her zaman söylediğimiz bir ana olgu var; makroekonomik istikrarı bütün parametreleriyle daha iyi yönetmenin gerçekten en temel yolu, yüksek enflasyonla olan mücadele. O bakımdan Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fevkalade önemli. Merkez Bankası'nın kendi açısından alacağı kararlar noktasında; para politikasını sıklaştırması gerekiyorsa, faiz artırması gerekiyorsa bunun gerçekleşmesi, düşürülmesi gerekiyorsa da doğru zamanda düşürülmesi gerekiyor zaten. Bu tür kararların enflasyona dönük mücadelede olumlu olmasını ben de diliyorum."

ABD ile ilişkilerin iş dünyasında nasıl karşılık bulduğuna yönelik soru üzerine ise Bilecik, "Gerek Pence'in gerekse Trump'ın özellikle sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bu beyanları doğru bulmamız mümkün değil. Bunlar çözümün değil, problemin bir parçası" diye konuştu.

Bilecik, iki ülkenin iletişim biçiminin yüksek diplomasiyle, çözüme dönük yapılması gerektiğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:21
  1. Fenerbahçe
  2. Amerika
  3. Bilecik
  4. Binali Yıldırım
  5. Merkez Bankası
  6. Ali Koç

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