TBMM Başkanı Binali Yıldırım torununa şehit ismi verdi
TBMM Başkanı Yıldırım, torununa, 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Erhan Yıldırım'ın adını verdi.24 Temmuz 2018 Salı 11:04
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi ile yeniden torun sevinci yaşadı.
Yıldırım, 2016 yılında henüz Başbakan adayı iken, Mardin'de el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı.
Cenaze namazında, Şehit Erhan Yıldırım'ın 1 aylık çocuğu olduğunu da öğrenen Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen torununa, şehidin ismini verdi.
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