TBMM Başkanı Binali Yıldırım Özbekistan'a vefa götürdü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Taşkent’teki temasları kapsamında Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov'un, onuruna verdiği yemekte konuşan Yıldırım, kardeşlik mesajları verdi. Yıldırım, “Kardeş halklarımızı, ortak geçmişimiz, ortak dilimiz, ortak kültürümüz birbirine bağlamaktadır. Türk ve Özbek halkları aynı coğrafyada yasamasalar da gönül bağları ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca kaybetmemişlerdir” dedi.

Yıldırım iki halkın birbirlerinin özgürlükleri için yaptıklarını hatırlatarak, “Biz Buharalı Müslümanların istiklal mücadelemize verdiği desteği ve zaferimize nasıl sevindiklerini o günlerde gazete başlıklarını görerek çok gururlandık, unutmuyoruz. Bu sebepledir ki Türkiye olarak bağımsızlığını kazandığında Özbekistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu nedenle de Özbekistan’ın ilk Cumhurbaşkanı merhum Sayın İslam Kerimovun ilk ziyaret ettiği ülke Türkiye olmuştur” ifadelerini kullandı.

'HER İKİ ÜLKE HALKLARI FAYNI KARDEŞLİKL İÇERİSİNDELER'

Yıldırm, “Bugün de her iki ülke ve her iki ülkenin halkları aynı kardeşlik ve aynı dayanışma içerisindedir. Özbek kardeşlerimizin başarısını kendi başarımız olarak görüyoruz. Bu potansiyeli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Şevket Mirziyoyev’in beraberce ortaya koydukları siyasi irade ile gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

İki ülkenin son yıllardaki ilişkilerine de değinen Yıldırım, “Son iki yılda ilişkilerimizde gözle görülür fevkalade ilerleme devam etmektedir. Her iki ülkenin parlamenterleri olarak bizlere görev düşüyor. Meclislerimiz arasında ki ilişkileri daha da geliştirmek ve karşılıklı ziyaretleri ve parlamenter diplomasiyi işler hale getirmek istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.