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TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah şahidi oldu

TBMM Başkanı Yıldırım, Antalya'da nikah şahidi oldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:15
TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah şahidi oldu

Burdur’da temaslarını sürdürdükten sonra Antalya’ya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cam Piramit Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile kendisinin özel kalem müdürü Abdülkerim Taş'ın kız kardeşi Zeynep Ayşe Taş'ın düğün törenine katıldı. Mevlüt Demirez ile Zeynep Ayşe Taş çiftinin nikah şahitliğini yapan Binali Yıldırım, genç çiftin mutlu olmaları için temennide bulundu. Evliliklerde iyi günler olduğu gibi zor günlerinde olduğuna değinen Yıldırım, evliliğin uzun ince bir yol olduğunu kaydetti. Çiftin diğer şahitliklerini AK Parti milletvekillerinin yaptığı düğünde nikahı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:15
  1. Burdur
  2. Antalya
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