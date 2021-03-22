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Gündem TBMM bahçesine yıldırım düştü
Gündem

TBMM bahçesine yıldırım düştü

TBMM bahçesine düşen yıldırım nedeniyle bir ağaç yarıldı. Yıldırımın isabet ettiği ağacın kopan parçası aracın üzerine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:13:00 -
TBMM bahçesine yıldırım düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü. yıldırımın düştüğü ağaç yarıldı.

Ankara'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışla birlikte Meclis bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağacın bir kısmı gövdesinden ayrılarak devrildi.

Neyse ki olay ucuz atlatıldı. O anlarda çevrede birinin olmaması faciayı önledi.

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