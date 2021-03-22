TBMM bahçesine yıldırım düştü
TBMM bahçesine düşen yıldırım nedeniyle bir ağaç yarıldı. Yıldırımın isabet ettiği ağacın kopan parçası aracın üzerine düştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü. yıldırımın düştüğü ağaç yarıldı.
Ankara'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışla birlikte Meclis bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağacın bir kısmı gövdesinden ayrılarak devrildi.
Neyse ki olay ucuz atlatıldı. O anlarda çevrede birinin olmaması faciayı önledi.