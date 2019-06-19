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TBF’den Semih Özsöy’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası, Fenerbahçe’ye 2 deplasman maçını seyircisiz oynama ve 66 bin 250 TL para cezası verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
TBF’den Semih Özsöy’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası, Fenerbahçe’ye 2 deplasman maçını seyircisiz oynama ve 66 bin 250 TL para cezası verdi. TBF ayrıca Anadolu Efes’e de 15 bin TL para cezası verdi.


Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Disiplin Kurulunun 19 Haziran 2019 günlü toplantısında aldığı kararlar şöyle:



Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Semih Özsoy’un; 15.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasındaki;


a. Hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018-2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabakanın resmi görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren oranında arttırılarak neticeten 62 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,


b. Saldırısı nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. maddesi gereğince 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabakanın resmi görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen para cezası takdirenoranında arttırılarak neticeten 45 gün hak mahrumiyeti ve 62 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,


c. Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle ve hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihi olan 16.06.2019’dan başlamak üzere 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliğiyle;



Fenerbahçe Spor Kulübü’nün; 17.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakası ile ilgili olarak;


a. Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle,


i. Eylemin 2018-2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada altıncı kez (T.08.03.2019-E.2019/87, T.05.04.2019-E.2019/126, T.17.05.2019-E.2019/207, T.10.06.2019-E.2019/228, T.12.06.2019-E.2019/229) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 1 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


ii. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde ’müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması’ sureti ile üç anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 11 bin 250 TL ek para cezası eklenmek sureti ile toplam 1 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 26 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,


b. Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle,


i. Eylemin 2018-2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.02.11.2018-E.2018/288) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


ii. Eylemin, tribünlerden atılan bir cisim ile bir kişinin yaralanmasına neden olarak kişilerin sağlığını etkilediği anlaşılarak benzer olaylardaki Kurulumuz uygulamaları (Disiplin Kurulu’nun T.31.01.2017 E.2017/57 K.2017/46, T.17.03.2017 E.2017/162 K.2017/162, T.06.05.2017 E.2017/258 K.2017/254, T.22.05.2017 E.2017/275 K.2017/273, T.10.11.2017 E.2017/335 K.2017/343, T.10.11.2017 E.2017/336 K.2017/344, T.11.01.2018 E.2018/22 K.2018/22, T.06.12.2018 E.2018/332 K.2018/331, T.08.02.2019 E.2019/45 K.2019/59 sayılı kararları) da dikkate alınmak sureti ile seyirci olaylarının vahameti ve oluşturduğu netice de değerlendirilerek verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 deplasman müsabakasına seyircisinin alınmaması ve 15 bin TL para cezası eklenmek sureti ile toplam 1 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


c. Çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle 2 deplasman müsabakasına seyircilerinin alınmaması ve 66 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliğiyle; (K.2019/248)



Anadolu Efes Spor Kulübü’nün; 17.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle ve eylemin 2018-2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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