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Spor

TBF'den Fenerbahçeli Iagupova'ya tebrik

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:08:51 -
TBF'den Fenerbahçeli Iagupova'ya tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova'nın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Alina Iagupova'yı tebrik ederiz." denildi.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Ukraynalı basketbolcu, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde maç başına ortalama 35 dakika sahada kaldı. 1.80 metre boyundaki oyuncu, 21.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.


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