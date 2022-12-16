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Spor TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti
Spor

TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 08:46:00 -
TBF Disiplin Kurulu, hakem Erşan Kartal'ın lisansını iptal etti

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

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