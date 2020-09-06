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Aktüel TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi
Aktüel

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:27:20 -
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

TBF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

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