TBESF Başkanı Uztürk: "Pandemi sürecinden daha güçlü çıkmak için çalışıyoruz"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Pandemi sürecinden daha güçlü çıkmak için gerekli hazırlık ve çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Uztürk, yeni normalleşme sürecine uyum, gelecek sezonun planlamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlığın her şeyden önde tutulduğunu belirten Uztürk, "Küresel ölçekteki koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle liglerin mevcut halleriyle tescil edilmesine karar vermiştik. Sürecin başından beri 'Önce sağlık' dedik. Tedbirlerimizi alarak ve pandemi sürecinin gidişatına göre belirlenecek program dahilinde bu süreçten daha güçlü çıkabilmek için gerekli çalışma ve hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin başlama tarihi ve detaylarının salgının durumuna göre netleşeceğini vurgulayan Uztürk, şöyle devam etti:

"Liglerimizin tümünde sağlıklı bir süreç yürütmemiz gerektiği için çalışmalar yapıyoruz. Oturarak basketbol, futbol ve voleybolda hazırlıklar başladı, her şey normalmiş gibi çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni eylül ayında, sonrasında 1. 2. ve 3. ligleri... Ampute futbolu ise ekim ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz. Oturarak voleybol liglerini, bu zamana kadar etaplı olarak yürütüyorduk artık 16 takımın olacağı deplasmanlı lig usulüne uygun şekilde oynanması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir taraftan paralimpik kota mücadelesinde sporcularımız hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca uluslararası ölçülerde, yurt dışından 3 adet 'bench press' Halter Milli Takımı'nın çalışmalarına katkı sağlaması için alındı."

Arif Ümit Uztürk, salgının birçok spor faaliyetini ve önemli organizasyonu etkilediğinin altını çizerek, "16-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da önemli bir kongreye ev sahipliği yapacaktık, koronavirüsün gidişatına göre netleşecek, belki çevrim içi yapılabilir. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi ise Polonya'da yapılacaktı, Gaziantep'te 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenebilir ancak onun da kesinliği yok. Dünya geneli ve ülkemizde görülen salgının gidişatına göre, gerekli önlemlerimizi alarak bir taraftan da çalışmalarımıza devam ederek sürecin netleşmesini bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Paralimpik boccia sporcularının yarışacağı ikinci sanal turnuvanın da yapılmasını istediklerini aktaran Uztürk, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evde sürdüren paralimpik boccia sporcularımız, bir ilke imza attı ve ilk defa sanal turnuvada yarıştılar. Uluslararası Boccia Spor Federasyonu tarafından tavsiye edilen 'Boccia Battle' 3 boyutlu mobil oyun uygulamasıyla yapılan turnuvada, sporcuların pandemi sürecinde mental olarak sportif becerilerini geliştirmek, oyun disiplinlerini öğrenmek, strateji ve oyun kurma becerilerinin artması amaçlanmıştı, güzel bir çevrim içi etkinlik oldu."

