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Gündem TBB'ye akıllara zarar isimler! İşte yeni yönetim
Gündem

TBB'ye akıllara zarar isimler! İşte yeni yönetim

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağlam, yönetim ekibine terör örgütüne yakın isimleri seçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 09:32:00 -
TBB'ye akıllara zarar isimler! İşte yeni yönetim

Başkan Erinç Sağkan’ın ekibindeki Attila Çelik FETÖ’cülerin avukatı, Turgay Hınız FETÖ destekçisi. A. Ç. ve A. B. PKK gösterilerinde boy göstermiş. Veli Küçük DHKP-C yandaşı, Fedayi Doğruyol ise aynı terör örgütünün avukatı.

Daha önce DHKP-C’li teröristlere destek açıklamalarında bulunan, dinin değerleri hedef alan açıklamalarıyla tanınan Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı Erinç Sağkan, kendine DHKP-C, FETÖ ve PKK’ya yakın isimlerden bir yönetim kurdu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan’ın ekibindeki Attila Çelik FETÖ’cü teröristlerin avukatı olarak tanınırken, T. H. geçmiş yıllarda FETÖ’cü ünlü isimlerin Türkiye’yi hedef alan tweetlerini paylaştı. 

DTP’de aktif çalıştı

Ayrıca FETÖ operasyonlarında yapılan gözaltıları da yine sosyal medya hesabından eleştirdi. Ekipte yer alan Muş eski Baro Başkanı A. Ç. ise terör örgütü ile ilişkileri nedeniyle kapatılan DTP ve DEHAP’ta aktif olarak yer aldı, PKK tarafından organize edilen eylem ve protestolarda yer aldı. Yine a takımındaki avukat A. B. da benzer gösteri ve protestolarda boy gösterdi.

TİMTİK’in savunucusu

Adana eski Baro Başkanı olan ve Sağkan’ın kadrosunda yer bulan V. K. ise sözde ölüm orucu sonrasında hayatını kaybeden DHKP-C’li terörist Ebru Timtik’i destekleyen sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

CHP’nin Ankara teşkilatında görev alan Avukat M. K. PKK’lıların avukatı olarak tanınırken A. A., HDP organizesinde düzenlenen etkinliklerde boy gösterdi. Yalova eski Baro Başkanı F. D. de DHKP-C’li Timtik’in savunucuları arasında yer alırken, E. D. de geçmişte teröristlerin avukatlığını yapan isim olarak biliniyor.

Kaynak: Yeni şafak

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