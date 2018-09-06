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TBB'den yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, yeni vergi düzenlemesi ile ilgili olarak "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi" dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 10:36
TBB'den yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Mevduat getirisine vergi düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın şunları söyledi;

"Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi. Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak. Böylece, dolaylı olarak kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır. Mevduat getirisine vergi düzenlemesinin, dolarizasyonun belirli ölçülerde azaltılması yönünde de katkısı olacağını düşünüyorum."

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 10:36
  1. Hüseyin Aydın
  2. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

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