  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TBB’den Van Büyükşehir Belediyesine araç desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van Büyükşehir Belediyesine 1 adet 13 tonluk sulama aracı (arazöz) hibe edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:19:12 -
TBB’den Van Büyükşehir Belediyesine araç desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van Büyükşehir Belediyesine 1 adet 13 tonluk sulama aracı (arazöz) hibe edildi.


Daha yeşil bir Van için aralıksız bir şekilde çalışan Van Büyükşehir Belediyesine bir destek de Türkiye Belediyeler Birliğinden geldi. Birlik, yapılan protokoller çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesine 1 adet 13 tonluk sulama aracı gönderdi. Araç teslim törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan’a Birlik Başkanı Fatma Şahin tarafından plaket verildi.


Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, araç desteğinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere belediyeler birliği yetkililerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı