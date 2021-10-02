TBB’den AFAD’a mobil mutfak TIR'ı desteği

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer, belediye başkanları ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Donanıma ihtiyaç var

TBB Başkanı Şahin, dünyada yaşanan çevresel sorunlara değinerek, çevresel ve insani kalkınma olmadan sosyal barış ve huzurun sağlanamayacağını dile getirdi. 21. yüzyılın veri yüzyılı olduğunu kaydeden Şahin, veriye sahip olmadan, veriyi odaklaştıramadan, tematik olarak bu veriyi sorun çözmede kullanacak donanım ve altyapıya sahip olmadan bunların dilek ve temenni olarak kaldığını ifade etti. Şahin, afetle mücadelede zihinsel dönüşümün de önemine değinerek, “Biz büyük bir milletiz, onur ve şeref duyuyoruz. Afetle mücadelenin öncesi, sırası ve sonrası var. Sırası ve sonrasında muhteşemiz. Acayip kahramanlık hikayelerimiz var ama öncesinde yani koruyucu-önleyici tedbirlerde yapmamız gereken çok iş var.” değerlendirmesinde bulundu. AFAD Genel Başkanı Yunus Sezer ise “Arama kurtarma ekiplerinin ve bu ekiplerin eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu her afet döneminde görme imkânımız oluyor. Bugün arama kurtarma ordumuza güç katacak arkadaşlarımıza sertifika törenini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Teslimat gerçekleşti

Konuşmaların ardından mobil mutfak tırlarına ilişkin protokoller imzalandı ve arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikaları verildi. TBB tarafından AFAD’a hibe edilen mobil mutfak tırları ikinci bir protokolle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesine teslim edildi. Protokole göre araçlar hem belediyelere hizmet sunacak hem de bir afet durumunda afet bölgelerinde hizmet verecek.