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TBB'de olağanüstü genel süreç başladı! Metin Feyzioğlu’na karşı harekete geçtiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve Barış Pınarı Harekatı’na destek veren açıklamalarıyla gündem olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu bazı terör sevicilerin hedefi haline geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:48
TBB'de olağanüstü genel süreç başladı! Metin Feyzioğlu’na karşı harekete geçtiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklamaları nedeniyle Metin Feyzioğlu, terör sevicilerin hedefi haline geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, koltuğundan olması için bazı barolar harekete geçti.

İmzalar toplandı, süreç başladı

Terör örgütü YPG'ye cesaret veren açıklamalara imza atan bazı barolar, olağanüstü kurultay için imza topladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kendilerinin de olağanüstü kurultay için imza verdiğini ve 10 baroya ulaşıldığı için sürecin başladığını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için 10 baronun imza vermesi yeterli oluyor.

Avukatlık Kanunu’nun 115. Maddesi’nde, olağanüstü genel kurul için “Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.” şartı bulunuyor.

"10 baro bulundu"

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 baronun olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirtti. Aydın, paylaşımında, “TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk.” ifadelerini kullandı.

Urfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gün önce, TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için karar aldıklarını açıkladı.

Türkiye'de bir ilk olacak

Feyzioğlu için süreç, 52 baronun boykot etmesine karşın Saray’da düzenlenen adli yıl açılış törenine katılmasıyla başlamıştı.

Olağanüstü kongre çağrılarından ilkini, o dönemde Ankara Barosu yapmıştı. 10 baronun çağrısı ardından Türkiye Barolar Birliği seçimli genel kurul yaparsa, bu Türkiye’de bir ilk olacak.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:48
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Metin Feyzioğlu
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın
  6. Twitter
  7. YPG
  8. Urfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel
  9. TBB

YORUM YAZ

  • FatihFatih16 dk önce
    Bu barolar incelensin kardeşim böyle saçmalık mı olur bu hakimlere avukatlara nasıl güvenelim terör destekçisi içimize sızmış biz dışarda uğraşıyoruz
  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU19 dk önce
    Devlet düşmanı şer.....leri tanıyalım.
  • Yurttaş Yurttaş 22 dk önce
    Baro meslek örgütü ise adliyelerde bunlaraneden oda tahsisiyapılıyor.Gitsinler adliye dışındayer bulsunlarSayın Maliye müfettişleri birbakın bakalımbunlardevleti zararauğratıyorlarmı kaldıkları odaların kirasıelektiriğisuyukim tarafından ödeniyor yoksa maliyemiödüyor
  • BetülBetül39 dk önce
    Pkk ypg pyd cehape hdpkk fetö abe abede sonunuz yakın inşAllah
  • ahmetahmet52 dk önce
    bu hukuki, mesleki ve milli bir girisim degildir...demokrasi ve ozgurluk papagani olmak ayri, bunu uygulamada gostermek ayri seylerdir.. yerli-milli onurlu durus sergileyen sn.feyziogluna bu tahammulsuzluk fransanin milli takimimizin milli moral selamina tahammulsuzlugu kadar BATILI VE SIYASIDIR!
  • Kürşat Kürşat 54 dk önce
    Barış Pınarı Harekatı na destek vermeyen, her bir avukat ve barobaşkanı tek kelimeyle ........dir. 
  • benyahubenyahu1 sa önce
    biz fevzioglunu bu imza toplayan baro denilenlere yedirmiyelim vatnini seven kardesimize sahip cikalim atatürkcü türkiyenin has evladina hep beraber destek olalim 
  • OvalıOvalı1 sa önce
    Herkes kendini savunur.kapatin barolari .konusturmayin bu hain ..........leri...
  • misafirmisafir1 sa önce
    Feyzioğlunun kaybıolmaz.Baro denilen kaybeder zira çeşitli ayak oyunlarıyla sahtekarlıkdan başka birşey bilmeyenlerin hakim olabildiği,pek de gerekli olmayan,toplanan parayla zevk yapan,sorun çıkaran tüm sivil kuruluşları isteğe bağlı üyeliklidernekler haline getirilecek.Baroların devlete ait olan büroları da devletin çalişma alanına sokulacak. zaten.
  • SerhatSerhat1 sa önce
    İçerdeki pkk lı baro başkanlarının ve yöneticileri kimliklerini belirleyelim diplomalarını iptal edelim bu .........lerin.... fevzi oğlu adammmm adam vatanını seven bir atatürkçü ..... Biz onu yanlız bırakmayız ..lere bırakmayız

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