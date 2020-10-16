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Ekonomi TBB'dan önemli açıklama! Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanıyor
Ekonomi

TBB'dan önemli açıklama! Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanıyor

Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi Uygulaması kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 10 milyar TL kredi sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:54:00 -
TBB'dan önemli açıklama! Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanıyor

Türkiye Bankalar Birliği, Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacağını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.

Krediler, 01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir.

Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

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