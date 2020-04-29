TBB ve UCLG pandemiyle ilgili tecrübelerini paylaştı

ANKARA (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından "KOVID-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı Toplantısı" düzenlendi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UCLG Başkanı Mohammed Boudra ile UCLG Dünya Konseyi Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatma Şahin, dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadelede en büyük görevin yerel yönetimlere düştüğünü, krizlerin yönetilebilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'deki belediyelerin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yoğun çalışmalar sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, "TBB olarak biz buna şahidiz. Bütün başkanlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkes içerideyken belediyelerimiz koronavirüsle mücadele etmek için olağanüstü çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

- UCLG, uluslararası kurumlarca desteklenmeli

UCLG Başkanı Mohammed Boudra da sürdürülebilir kalkınmanın önemine değinerek, bu süreçte insani ve çevresel kalkınmanın ön planda yer aldığına dikkati çekti.

UCLG'nin uluslararası kurumlarca desteklenmesi gerektiğini ifade eden Boudra, pandemi süreci sonrasında göç yönetimi, belediyelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında dünyada yoğun bir çalışma başlayacağını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Konseyi Üyesi Zeydan Karalar ise salgınla mücadele sürecinde hükümetin, bilim kurulunun ve belediyelerin çok başarılı sınav verdiğini aktardı.



Toplantıda, Kovid-19 önlemleri konusunda Türkiye belediyeleri ve UCLG arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, istişarenin artırılması kararı alındı.







