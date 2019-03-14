0553 313 94 23

TBB Risk Merkezi Raporu e-Devlet’ten ücretsiz alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak” dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:55
TBB Risk Merkezi Raporu e-Devlet’ten ücretsiz alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak” dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan "Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı"nda gelinen son durum değerlendirildi. Oktay, yaptığı yazılı açıklamada yüzde 95’in üzerinde tamamlanan “e-Devlet Versiyon 1.0”ın yıl sonuna kadar tamamlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetleri e-Devlet’e entegre etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Oktay, kuruma, vatandaşa ve devlete katma değer sağlamayan hizmetleri de sona erdirdiklerini dile getirdi. E-Devlet’e finans ve bankacılık alanında yeni bir hizmeti entegre ettiklerini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:


“Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Daha önce ücret ödeyerek alınan bu hizmet, kişi başı ayda bir defa olmak üzere ücretsiz sunulacak. Vatandaşımız bu hizmet ile evinde internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecektir. Raporda borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacaktır. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecektir. Ayrıca son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecektir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Firari iş adamından Trump'a bağış
    1. Firari iş adamından Trump'a bağış
    2. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    3. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    4. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün..
    5. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    6. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    7. PFDK’dan Fırat Aydınus’a 30, Yusuf..
    8. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    9. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    10. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    11. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    12. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    13. PFDK kararları açıklandı
    14. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    15. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    16. Adliye inşaatı devam ediyor
    17. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    18. Hakkari’de 8 kaçak göçmen yakalandı
    19. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    20. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    21. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    22. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    23. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    24. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    25. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    26. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    27. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    28. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
    29. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    30. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın