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Siyaset TBB kurucu genel sekreteri ve eski bakan Atila Sav hayatını kaybetti
Siyaset

TBB kurucu genel sekreteri ve eski bakan Atila Sav hayatını kaybetti

Eski bakanlardan ve TBB kurucu genel sekreteri Atila Sav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:41:00 -
TBB kurucu genel sekreteri ve eski bakan Atila Sav hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Ömer Atila Sav, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 89 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı, Birliğin kurucu genel sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav'ın vefatını başsağlığı mesajıyla duyurdu.

TTB'den başsağlığı mesajı

Mesajda, "TBB kurucu genel sekreteri, 1980-1983 dönemi Başkanı, hukuk devleti idealinin yılmaz savunucusu, ömrünü avukatlık mesleğinin gelişmesine adamış, çok yönlü kişiliğiyle ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan Avukat Atila Sav'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Atila Sav kimdir?

Atila Sav, 1931 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren ve meslek hayatına avukat olarak başlayan Sav, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki ve siyasal konularda yazı ve makaleler yayımlayan, tiyatro eleştirmenliği ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanlığı da yapan Sav, evli ve iki çocuk babasıydı.

Atila Sav'ın cenazesinin, yarın Karşıyaka Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

 

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