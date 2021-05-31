TBB Başkanı yeniden Fatma Şahin!
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2021 yılı Meclis Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBB Başkanı Fatma Şahin ve meclis üyesi belediye başkanlarının katılımıyla yapıldı.
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2021 yılı Meclis Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmalarıyla başlarken, toplantının devamında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici 2020 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantı çerçevesinde gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.
Türkiye Belediyeler Birliği 2021 yılı Meclis Toplantısı sonrasında yapılan seçimle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tekrar TBB Başkanı olarak seçildi.