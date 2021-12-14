TBB başkanı ve ekibinin kirli yüzü! Ortak noktaları terör güzellemesi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanlığına seçilen Erinç Sağkan ile birlikte göreve başlayan TBB'nin yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin terör örgütlerine olan sempatisi, yaptıkları paylaşımlar ve katıldıkları eylemlerle gün yüzüne çıktı.

İşte TBB üyelerinin icraatı:

TBB Başkanı Erinç Sağkan geçen yıl terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık eylemine başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek'le ilgili yaptığı paylaşımda, "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürdü. Tek isteği vardı, adil yargılanmak" paylaşımı yaptı. Sağkan, DHKP-C mensubu Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ve Selçuk Kozağaçlı için de destek mesajları paylaştı.

Abdülbaki Çelebi, PKK/KCK organizesinde düzenlenen eylem ve protestolara katıldı. Geçmiş yıllarda Muş DTP ve DEHAP partilerinde aktif rol aldı.

Ali Bayram, PKK/KCK yanlısı protesto ve eylemlere katıldı.

Veli Küçük, Adana Emek ve Demokrasi Güçleri organizesinde Adana'da düzenlenen Ankara Gar patlamasının yıldönümü etkinliğine katıldı. Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine destek verdi. Küçük, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'a ilişkin paylaşımda da bulundu.

Disiplin Kurulu Üyesi Türkan Karakoç ise, "Gezi Birleştirir, HDP Halktır, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Gergerlioğlu Yalnız Değildir, Şilan ve Anıl'a Özgürlük, Boğaziçi Direniyor" etiketli paylaşımlarda bulundu.

Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Ali Artuk, 2021'de Ağrı'da HDP organizesinde düzenlenen nevruza katıldı, PKK/ KCK faaliyetlerinden dolayı tutuklu/ hükümlü avukatlığı yaptı.

Denetleme Kurulu üyelerinden Avukat Haluk Murat Poyraz, Ankara Adliyesi önündeki basın açıklaması sonrasında güvenlik güçlerine mukavemet gösterdi.

Avukat Faik Yıldız ise yurt dışına çıkması sakıncalı olan şahıslar arasında yer aldı.

Disipin Kurulu üyesi Avukat Fedayi Doğruyol'un adı ise, Bursa'da yakalanan DHKP-C'li Fevzi Saygılı'nın üzerinde çıkan dokümanlarda geçti.