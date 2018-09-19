TBB açıkladı! Anlaşma yürürlüğe girdi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması hakkında kamuoyu duyurusu yayınladı.



TBB duyurusunda Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'nın toplam kredilerdeki payı yüzde 90 olan banka ve diğer finansal kuruluşlar tarafından 19 Eylül 2018 itibariyle imzalandığı ve uygulamaya girdiği belirtildi.



Duyuruda, “Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının amacı gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını vadelerini ödemekte zorlanan işletmelere destek olmaktır. Bu sayede, borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülerek nakit akımlarının düzenlenmesine ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunacaktır.” ifadelerine yer verildi.