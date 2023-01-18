TB2 çok mu dokundu size? Acı var mı acı Ali Bebecan?

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "İktidara gelirsek, dokunulmaz denen İHA-SiHA'lara dokunacağız. Kusura bakmayın ama biz dokunacağız" diye zırvalayan Ali Babacan'a ayar verdi. "TB2 çok mu dokundu size?" diye soran Genç, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Çok daha fazlası var. Lakin haberlerin tamamını toparlamak saatler alır, yerimiz de yetmez. Bu kadarıyla iktifa edelim dedik...

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: "Türk İHA'ları TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu."

Alman Focus: "Bayraktar TB2 Türkiye'nin şu anda dünyanın sunabileceği en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyuyor."

Der Spiegel: ""Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye'de, Irak'ta Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya'da da kullanıldı ve Türkiye'ye askeri başarı getirdi."

Welt: "Kimse Türkiye'yi üst düzey askeri teknoloji üreticisi olarak hesaba katmıyordu. Bayraktar TB2 tüm dünyaya kendini ispatladı."

ABD, The New Yorker: "Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu TB2."

ABD Foreign Affairs: "TB2 beklenmedik bir kahraman."

France Info: "TB2'ler savaş meydanlarında gerçek bir yıldız haline geldi."

İngiltere, Daily Telegraph: "Libya, Ukrayna ve Dağlık Karabağ'da Türk güçlerinin teknolojiyi İHA'ları kullanarak çok iyi etki ettiğini gördük.

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Demem o ki Türk İHA-SİHA'ları TB2 Bayraktar bir dünya markası.

Tüm dünyanın kabullendiği ileri teknolojiyle üretilmiş yerli ve milli silahımız... 27 ülkeye ihraç ediyoruz...

Hayretle ve hayranlıkla izleyenler olduğu gibi, endişeye kapılanlar var. Önlenemez yükselişiyle Türkiye'nin artık kendilerine rakip olduğunu gören gelişmiş Batı ülkeleri endişeleniyor.

Kendi çıkarlarını gözeten, boyun eğmeyen, bağımsız ve güçlü Türkiye'den rahatsız olan emperyalistleri de endişelendiriyoruz elbette.

Lakin ülkenin medarı iftiharı milli İHA-SİHA'larımızdan rahatsızlık duyan... yalan söyleyip iftira atmaya kalkan siyasetçiyi nereye koyacağız?.. "Nereye aitsiniz, kime hizmet ediyorsunuz?" diye sorunca da kızıyorlar.

Seçim vaadine bakın. "İktidara gelirsek, dokunulmaz denen İHA-SiHA'lara dokunacağız. Kusura bakmayın ama biz 'dokunacağız'" diyor.

Neden?..

TB2 çok mu dokundu size?!.."