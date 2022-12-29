Tazminat kararı! Yüzde 100 arttı
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okul ve kurumlardan, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek olan başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını kazanmış olanların tazminat oranları arttırıldı. Peki, Uzman öğretmen tazminatı ne kadar oldu? Başöğretmen tazminatı oranı kaç oldu? İşte Resmi Gazete, uzman ve başöğretmen tazminat kararı!
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesinde yer alan başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatlarında artışa gidildi.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLERE VERİLECEK TAZMİNAT ORANI NE OLDU?
Yapılan değişikliğe göre, Uzman Öğretmen unvanını kazanmış olan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 20’den yüzde 60’a çıkarılırken, diğer derecelerden aylık alanlar tazminat oranı yüzde 15’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.
Başöğretmen unvanını kazanmış olanlardan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılırken, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı ise yüzde 30’dan yüzde 100’e çıkarıldı.
İŞTE YENİ UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN TAZMİNAT ORANI!
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152’nci maddesine göre 2006 Ödenecek “Diğer Tazminatlar”a ilişkin yeni karar şu şekilde: