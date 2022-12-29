Tazminat kararı! Yüzde 100 arttı

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okul ve kurumlardan, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek olan başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını kazanmış olanların tazminat oranları arttırıldı. Peki, Uzman öğretmen tazminatı ne kadar oldu? Başöğretmen tazminatı oranı kaç oldu? İşte Resmi Gazete, uzman ve başöğretmen tazminat kararı!